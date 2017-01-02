FIS отменила соревнования по сноуборду в Казани

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира по сноуборду в Казани. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, которые должны были состояться в Казани 24-26 февраля, отменяется по финансовым причинам», — сказано в заявлении FIS.

Российская Федерация сноуборда и FIS вместе ищут альтернативное место проведения соревнований, намеченных на февраль 2017 года. О новом городе, который примет этап Кубка мира, будет сообщено позднее.

В начале декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года по данным видам спорта из Сочи в Германию.

Причиной стали обвинения в употреблении запрещенных веществ, озвученные в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA).