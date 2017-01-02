В конгрессе США пообещали отстаивать введенные антироссийские санкции

Член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп решит отменить санкции против России, то его ждет «решительный» ответ со стороны конгресса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Мы думаем, что должно быть сделано больше. Мы не думаем, что, откровенно говоря, предпринятые шаги достаточны для сдерживания. Вы увидите поддержку более жестких санкций со стороны обеих партий в Конгрессе», — подчеркнул он.

Шифф сообщил, что демократический и республиканский сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм готовят пакет более жестких санкций.

Он также предупредил Трампа, что если он хочет сохранить свой авторитет как президент, то ему придется с большим уважением относиться к спецслужбам и не ставить под сомнение данные разведки.

1 января Дональд Трамп заявил, что, нельзя быть уверенным в причастности России к кибератакам, совершенным в США во время выборов главы государства в 2016 году. Он сообщил, что располагает информацией, что в них виновен кто-то другой. Он предположил, что обнародует эти данные 3-4 января.

29 декабря сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что готовит со своим коллегой от Демократической партии Линдси Грэмом расширение антироссийских санкций. Он подчеркнул, что даже после завершения выборов, Россия является «угрозой для самих основ демократии».