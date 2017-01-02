Умер знаменитый футболист Виктор Царев

В Москве в возрасте 85 лет скончался чемпион Европы по футболу Виктор Царев, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо».

Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы и четырехкратный чемпион СССР Виктор Царев провел 189 матчей в составе «Динамо» в качестве капитана.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал ТАСС, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь после матча чемпионата мира 1958 года. В этой игре бразильцы обыграли сборную СССР со счетом 2:0.

«Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь», — пояснил Симонян.