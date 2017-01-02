Украина пообещала вернуть Донбасс до середины 2018 года

Заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года. Об этом сообщает издание «Новое время».

«Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов», — уверен Тука.

Он подчеркнул, что вернуть неподконтрольные территории Украине удастся на своих условиях.

1 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировали передвижение трех КамАЗов украинских ВС с боеприпасами. Кроме того, местные жители сообщили, что в районе населенного пункта Раздоловка (Донецкая область) обнаружено скопление около 20 единиц техники противника.