Высланные из США дипломаты РФ прибыли в Москву

В Москве приземлился спецборт с высланными из США 35 российскими дипломатами и их семьями. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне самолет вылетел из международного аэропорта имени Даллеса.

1 января руководитель пресс-службы посольства РФ в США Николай Лахонин сообщил, что все, кто по предписанию администрации действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы должен был покинуть территорию США к 1 января 2017 года, вылетели на этом самолете.

Напомним, в рамках новых антироссийских санкций американские власти заявили о высылке из США 35 дипломатов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил зеркальную ответную меру. Однако президент РФ Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов.