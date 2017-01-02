Мемория. Дзига Вертов

2 января 1896 (21 декабря 1895) года родился Дзига Вертов (Давид Кауфман), кинорежиссер, один из основателей документального кино.

Личное дело

Давид Абелевич Кауфман (1895 – 1954) родился в городе Белостоке Гродненской губернии, ныне находящемся в Польше. Рано начал сочинять стихи. Использовал псевдоним Дзига Вертов (от слова «дзига», означающего на украинском и польском языках волчок). Учился в Петроградском психоневрологическом институте. После Февральской революции переехал в Москву и начал учиться на юридическом факультете Московского университета, посещая также лекции по математике, но вскоре решил, что призвание его в другом, и покинул университет. Начал работать в отделе кинохроники Московского кинокомитета, затем был составителем-монтажером журнала «Кинонеделя». Снимая документальные материалы, побывал на многих фронтах Гражданской войны. С 1920 года стал режиссером документальных фильмов. В 1922 году опубликовал манифест «Мы», в котором объявил о создании группы «Киноков» (от слов «кино» и «око»). Объявил игровое кино «проказой и заразой», и потребовал «его разоружения»: «Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть «кинематографии» необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее». Статьи по теории киноискусства публиковал в журнале Маяковского «ЛЕФ». В течение четырех лет в начале 1920-х выпускал киножурнал «Кино-Правда», также снял документальные фильмы «Процесс эсеров», «Советские игрушки», «Кино-глаз», «Шестая часть мира», «Шагай, Совет!», «Человек с киноаппаратом», «Энтузиазм: Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и другие. Работал на студиях «Культкино», 3-й Госкинофабрике, Киевской кинофабрике ВУФКУ, «Межрабпомфильм», ЦСДФ. Во время Второй мировой войны снимал документальные фильмы в Алма-Ате: киножурналы, оборонные очерки, фильм «Тебе, фронт!». В 1944 вернулся из эвакуации и снял последний фильм Клятва молодых. После выхода на экраны этого фильма прекратил снимать фильмы и руководил работой фронтовых кинооператоров. В последнее десятилетие жизни работал в киножурнале «Новости дня». Умер Дзига Вертов в Москве 12 февраля 1954 года.

Чем знаменит

Дзига Вертов

Новатор киноискусства, оказавший огромное влияние на развитие документального кино. Создал множество новых приемов съемки и монтажа документального фильма. «До Вертова документалисты снимали изображение, после Вертова они научились снимать идеи», – говорил директор Французской синематеки Фредерик Россиф. Многие идеи Дзиги Вертова нашли признание уже после его смерти в европейском и американском киноискусстве. Его продолжателями стали представители школы французской кинодокументалистики «Синема верите» (название представляет собой перевод «Киноправды»), а также представители «прямого кино» (Direct Cinema) в Великобритании и США. Влияние Дзиги Вертова испытал Крис Маркер – реформатор документального кино и создатель жанра фильма-эссе.

О чем надо знать

Выдающимися деятелями кино стали также оба младших брата Дзиги Вертова. Михаил Кауфман до 1924 года работал вместе с Дзигой Вертовым. Затем стал самостоятельно снимать документальные ленты на киностудиях Украины. В 1941 – 1977 годах работал режиссером студии Мостехфильм-Центрнаучфильм. Самый младший из трех братьев – Борис Кауфман в 1917 году с родителями эмигрировал из России. Закончил Сорбонну, работал оператором в документальном и игровом кино. Снимал все фильмы Жана Виго, работал и с другими режиссерами. Воевал во Второй мировой войне. После поражения Франции отправился в Канаду, затем в США, где также работал кинооператором. Получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за операторскую работу в фильме «В порту» и был номинирован на «Оскар» за фильм «Куколка». Всего снял более 70 документальных и художественных фильмов.

Прямая речь

Пришел юношей среднего роста

в Малый Гнездниковский, 7.

Предложил киноправду.

Казалось бы, просто.

Нет. Не совсем.

Здесь начинается длинная история.

В этой истории разберется История.

Дзига Вертов. Из стихов о себе

Здесь ни зги

верите —

веки ига и

гробов вериги.

Просто ветров

гибель

века на вертел.

Но — дзинь! — вертеть

диски.

Гонг в дверь аорт.

И-о-го-го! — автовизги,

вертеп ртов —

Дзига Вертов.

Дзига Вертов. Стихотворение «Дзига Вертов» (1920)

Мы называем себя к и н о к а м и в отличие от «кинематографистов» - стада старьевщиков, недурно торгующих своим тряпьем.

Мы не видим связи между лукавством и расчетом торгашей и подлинным к и н о ч е с т в о м.

Психологическую русско-германскую кинодраму, отяжелевшую видениями и воспоминаниями детства, мы считаем нелепостью.

Американской фильме авантюры, фильме с показным динамизмом, инсценировкам американской пинкертоновщины - спасибо кинока за быстроту смен изображений и крупные планы. Хорошо, но беспорядочно, не основано на точном изучении движения. Ступенью выше психологической драмы, но все же бесфундаментно. Шаблон. Копия с копии.

МЫ объявляем старые кинокартины, романсистские, театрализованные и пр.— прокаженными.

Из манифеста «Мы» (1922)

7 фактов о Дзиге Вертове

Самое раннее использование псевдонима Дзига Вертов – подпись к рисунку «Весенний сатана», 1915 года.

Фильм «Три песни о Ленине» вошел в советскую кинопрограмму, удостоенную Гран-при на Венецианской выставке 1934 года (предшественнице Венецианского кинофестиваля).

В первоначальной редакции романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» был персонаж «Крайних Взглядов», «великий борец за идею кино факта» и автор кинокартины «Беспристрастный объектив». Описывалось, как он снимает окурок в урне крупным планом, так, что он «приобретает вид жерла сорокадвухсантиметрового орудия».

Критики конца 1920-х годов, обвинявшие Дзигу Вертова и его последователей в излишнем увлечении футуризмом, называли группу киноков «кинококками», сравнивая их с болезнетворными бактериями.

В 2012 году в опросе почти тысячи кинокритиков британского журнала Sight & Sound «Человек с киноаппаратом» занял восьмое место списка лучших фильмов всех времен. В 2014 году Sight & Sound назвал картину лучшим документальным фильмом всех времен.

Для немого фильма «Человек и киноаппаратом» было написано более десяти саундтреков, многие спустя десятилетия после выхода фильма. Последний по времени написан известным английским композитором-минималистом Майклом Найманом в 2002 году.

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» стал первым советским звуковым документальным кинофильмом. Чарли Чаплин назвал фильм одной из самых впечатляющих звукозрительных симфоний.

Материалы о Дзиге Вертове

Статья о Дзиге Вертове в русской Википедии

Дзига Вертов в Internet Movie Database

Фильм «Человек с киноаппаратом»

Фрагменты фильмов «Кино-глаз» и «Кино-правда»

Биография и материалы на портале российского документального кино Вертов.ру

Л. М. Рошаль «Дзига Вертов»

В. Рогова «Странная судьба Дзиги Вертова»