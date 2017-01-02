В стамбульском ночном клубе погибла россиянка

В ночь на 1 января в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакей погибла россиянка. Других жертв и пострадавших среди граждан РФ нет, сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается. Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», — сообщил собеседник агентства.

Он также пояснил, что изначально погибшая считалась гражданкой Азербайджана.

Источник ТАСС сообщил, что процедура опознания и установки личностей закончена.

Из 39 погибших 16 были иностранными подданными, сообщает Анатолийское агентство.

Погибли граждане Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Туниса, Индии, Марокко, Иордании, Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Напомним, в новогоднюю ночь в результате нападения одного или нескольких террористов были убиты 39 человек и ранены, по разным источникам, около 70 человек.

В момент трагедии в ночном клубе было от 700 до 800 посетителей.

До сих пор неизвестно, сколько было нападавших. Информация об одном стрелке не подтвердилась. Возможно, преступники были одеты в костюмы Санта-Клауса. В любом случае, им удалось скрыться. На улицы Стамбула выведены около 17 тысяч полицейских, ведется следствие.