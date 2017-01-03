Источник сообщил о возвращении «Адмирала Кузнецова» на родину в январе

Авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий» уже в январе могут завершить дальний поход в Средиземное море и направиться на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Оба корабля входят в российскую группировку ВМФ, которая была направлена в Средиземное море для участия в военных действиях против боевиков в Сирии.

Оба должны будут прибыть в Североморск — на главную базу Северного флота РФ, отметил источник.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин объявил о сокращении российской группировки в Сирии.