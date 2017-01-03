В СБУ допустили запрет Ле Пен въезжать на Украину

Лидеру французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен могут запретить въезд на Украину. Об этом изданию «Обозреватель» заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

Ранее Ле Пен в очередной раз сообщила, что считает присоединение Крыма к России законным.

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», — отметил Ткачук.

При этом чиновник отметил, что этот вопрос должен также рассмотреть МИД Украины, так как речь идет об иностранном гражданине.