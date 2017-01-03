На первых торгах 2017 года стоимость нефти превысила 57 долларов

На первых в новом году торгах нефтью на лондонской бирже ICE зафиксирован рост котировок. Баррель сорта Brent с поставками в марте к 9:55 мск торговался по 57,11 доллара, прибавив 0,5% к уровню предыдущего закрытия торгов.

Сорт WTI с поставками в феврале торговался по 53,98 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня прошлых торгов.

В предыдущий торговый день 30 декабря 2016 года стоимость Brent на некоторое время поднималась до 57,20 доллара, но к концу торгов немного упала — до 56,82 доллара.