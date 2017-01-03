Стоимость нефти превысила 58 долларов впервые за полтора года

Биржевые котировки на нефть эталонной марки Brent впервые с июля 2015 года превысили 58 долларов за баррель.

На лондонской бирже ICE баррель Brent с поставками в марте к 13:00 мск торговался по 58,12 доллара, прибавив 2,2% к уровню закрытия торгов 30 декабря 2016 года.

Сорт WTI с поставками в феврале торговался по 54,98 доллара за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. По 55 долларов за баррель в последний раз WTI торговалась также в июле 2015 года.

В конце торговой сессии 30 декабря 2016 года стоимость Brent составляла 56,82 доллара за баррель.