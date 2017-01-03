На Украине запретили наличные расчеты при сумме более 112 тысяч рублей

Нацбанк Украины снизил размер максимальной суммы расчетов наличными по договорам купли-продажи со 150 тысяч до 50 тысяч гривен (примерно до 112 тысяч рублей), говорится в сообщении регулятора.

Изменения вступят в силу 4 января и касаются расчетов между физлицами, а также между физическими и юридическими лицами.

Расчеты на сумму более 50 тысяч гривен должны теперь осуществляться безналичными платежами.

«Установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не причинит неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов и т. д.)», — считают в Нацбанке.