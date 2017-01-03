Путин поручил проверить правомерность изъятия детей из семьи

Президент России Владимир Путин поручил проверить, насколько оправданно изъятие детей из семьи органами опеки. Об этом говорится в перечне поручений, которые глава государства дал по итогам большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Минитруд, Общественная палата и уполномоченный по правам ребенка должны «проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», отмечается в документе.

В ходе пресс-конференции одна из журналисток затронула вопрос о допустимости изъятия детей органами опеки.

Путин тогда заявил, что «бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо».