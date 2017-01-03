Спасатели вытащили туриста из Электростали из трещины на Эльбрусе

Альпинист из подмосковного города Электросталь упал в расщелину на склоне Эльбруса. Спасатели сумели его освободить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 11:00 спасатели отыскали обратившегося за помощью альпиниста, извлекли его из трещины и начали спуск», — сообщили там.

Спортсмен 1982 года рождения упал в расщелину на высоте 5100 метров, при восхождении по восточному склону Эльбруса.

Альпинист отделался ушибами.