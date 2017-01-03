Ассанж заявил о попытке лишить Трампа легитимности

Основатель портала о разоблачениях спецслужб WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что за обвинениями российских властей во вмешательстве в выборы в США стоит попытка лишить легитимности победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News, пишет The Hill.

«Они пытаются лишить Трампа легитимности. Они пытаются сказать, что избранный президент не является законным президентом», — сообщил Ассанж.

Основатель WikiLeaks отметил также, что не сотрудничал с Россией или другим государством.

Осенью 2016 года, незадолго до выборов президента США, на WikiLeaks появилась переписка кандидата в президенты Хиллари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Подесты. Официальные власти США считают, что за утечкой стоят российские хакеры. В России это отрицают.

29 декабря 2016 года действующий президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ и выслал семьи 35 российских дипломатов. Президент России Владимир Путин не стал в ответ высылать американских дипломатических работников, выразив надежду на изменение политики США при Дональде Трампе.