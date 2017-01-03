03 января 2017, 19:54
Президент Молдавии лишил гражданства экс-президента Румынии
Президент Молдавии Игорь Додон лишил молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Об этом сообщается на странице Додона в Facebook.
В сообщении отмечается, что гражданство экс-президенту Румынии было присвоено незаконно.
«Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — заявил Додон.
Молдавское гражданство Бэсеску получил в июне 2016 года. Указ об этом подписал тогдашний президент Молдавии Николай Тимофти.
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