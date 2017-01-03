Мария Захарова рассказала о выборе платьев

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала интервью российскому агентству Sputnik Polska, в котором среди прочего рассказала о своем гардеробе.

На вопрос об импортозамещении на праздники Захарова похвалила российские сыры, а также заявила, что платья покупает в «большом магазине рядом с домом».

Захарова отметила, что одно из них — черное с пышными рукавами — запомнилось журналистам. Через некоторое время на имя Захаровой пришел факс — российская компания Akimbo опознала свое платье и выслала ей целый комплект одежды.

От него дипломат отказалась, чтобы не нарушать российское антикоррупционное законодательство.