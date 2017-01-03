Суд в США рассмотрит иск к Apple из-за смерти пятилетней девочки

В США родители погибшей в автоаварии пятилетней девочки подали иск к компании Apple, сообщает телеканал ABC.

Истцы, Джеймс и Бетани Модисетт, направили иск в Верховный суд Калифорнии. Они обвиняют корпорацию в причастности к гибели своей дочери Морайи.

Авария, в которой погибла девочка, произошла в декабре 2014 года.

Автомобиль семьи Модисетт остановился на автостраде по требованию полиции. Сзади в него врезался внедорожник, которым управлял Гаррет Вильхельм. Молодой человек в это время общался при помощи приложения FaceTime в своем iPhone.

Теперь супруги Модисетт утверждают, что Apple не предусмотрела блокировку приложений, отвлекающих водителей при езде по автострадам, хотя имела техническую возможность для этого.

Вильхельм обвиняется в убийстве по неосторожности. Его дело суд присяжных рассмотрит 27 февраля.