03 января 2017, 16:03
Житель Хабаровского края погиб при проверке фейерверка
В селе Георгиевка Хабаровского края во время запуска фейерверка погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.
Ночью 1 января компания жителей села запускала на улице фейерверк. Пиротехническое изделие должно было выстрелить 10 раз, а выстрелило девять.
«Мужчина решил выяснить, почему не произошел еще один выстрел, он направил пиротехническое изделие себе в лицо. Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз, причинив смертельное ранение», — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, однако сообщают, что по инструкции к фейерверку от него полагалось находиться на расстоянии не менее 7 метров.
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