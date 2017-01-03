Житель Хабаровского края погиб при проверке фейерверка

В селе Георгиевка Хабаровского края во время запуска фейерверка погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Ночью 1 января компания жителей села запускала на улице фейерверк. Пиротехническое изделие должно было выстрелить 10 раз, а выстрелило девять.

«Мужчина решил выяснить, почему не произошел еще один выстрел, он направил пиротехническое изделие себе в лицо. Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз, причинив смертельное ранение», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, однако сообщают, что по инструкции к фейерверку от него полагалось находиться на расстоянии не менее 7 метров.