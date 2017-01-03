Молодежные сборные России и США встретятся в полуфинале ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обыграла датчан в четвертьфинале чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 4:0, передает ТАСС.

Шайбы забросили Александр Полунин, Павел Карнаухов и Кирилл Капризов (дважды). На воротах стоял Илья Самсонов.

В свою очередь, молодежная сборная США в своем четвертьфинале обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2.

Теперь россияне и американцы встретятся в полуфинале турнира. Игра начнется 4 января в 23:00 мск.

Второй полуфинал начнется в 3:30 мск 5 января. В нем команда Швеции сыграет с победителем матча Канада — Чехия.