03 января 2017, 11:14
Молодежные сборные России и США встретятся в полуфинале ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею обыграла датчан в четвертьфинале чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 4:0, передает ТАСС.
Шайбы забросили Александр Полунин, Павел Карнаухов и Кирилл Капризов (дважды). На воротах стоял Илья Самсонов.
В свою очередь, молодежная сборная США в своем четвертьфинале обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2.
Теперь россияне и американцы встретятся в полуфинале турнира. Игра начнется 4 января в 23:00 мск.
Второй полуфинал начнется в 3:30 мск 5 января. В нем команда Швеции сыграет с победителем матча Канада — Чехия.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое