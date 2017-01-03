Путин поручил проверить независимость судей

Президент России Владимир Путин предложил проверить, насколько эффективны меры, призванные гарантировать независимость российских судей.

Такая рекомендация содержится в перечне поручений, которые глава государства дал по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря 2016 года. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и при участии Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также представителями экспертного сообщества проанализировать эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия», — говорится в поручении.

Ответственные должны предоставить доклад президенту до 1 сентября.