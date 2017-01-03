03 января 2017, 19:42
Валерий Карпин может возглавить «Анжи»
Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы пока не определился с кандидатурой главного тренера, в числе претендентов «Спорт-Экспресс» называет Валерия Карпина, а также тренера «СКА-Хабаровск» Александра Григоряна и Леонида Назаренко.
Из этой тройки Карпин является самым известным. Он работал в московском «Спартаке» и завоевал с командой серебро чемпионата России. В 2014-2015 годах Карпин тренировал испанскую «Мальорку», затем «Торпедо» из Армавира.
После выбывания «Торпедо» из Футбольной национальной лиги в июне 2016 года Карпин ушел с тренерской работы.
Ныне он работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».
В конце декабря 2016 года Сулейман Керимов продал «Анжи» бывшему президенту махачкалинского «Динамо» Осману Кадиеву.
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