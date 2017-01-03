Валерий Карпин может возглавить «Анжи»

Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы пока не определился с кандидатурой главного тренера, в числе претендентов «Спорт-Экспресс» называет Валерия Карпина, а также тренера «СКА-Хабаровск» Александра Григоряна и Леонида Назаренко.

Из этой тройки Карпин является самым известным. Он работал в московском «Спартаке» и завоевал с командой серебро чемпионата России. В 2014-2015 годах Карпин тренировал испанскую «Мальорку», затем «Торпедо» из Армавира.

После выбывания «Торпедо» из Футбольной национальной лиги в июне 2016 года Карпин ушел с тренерской работы.

Ныне он работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».

В конце декабря 2016 года Сулейман Керимов продал «Анжи» бывшему президенту махачкалинского «Динамо» Осману Кадиеву.