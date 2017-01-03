Именем Валерия Халилова назвали музучилище

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя погибшего художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина.

Халилов был одним из 64 артистов ансамбля Александрова, погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

Всего в трагедии 25 декабря 2016 года погибли 92 человека. Среди них была также известный филантроп Елизавета Глинка.

Халилов руководил ансамблем имени Александрова с апреля 2016 года.