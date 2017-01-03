Ле Пен признала законность присоединения Крыма к России

Присоединение Крыма к России весной 2014 года было законным, считает лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Я совсем не считаю, что имела место незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России», — сообщила Ле Пен в интервью телеканалу BFM-TV.

Она добавила, что не видит оснований для пересмотра итогов референдума.

Референдум прошел на полуострове 16 марта 2014 года, когда Крым относился к Украине. За присоединение к России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% участников референдума из Севастополя. 18 марта Крым и Севастополь стали новыми субъектами РФ. В мире итоги референдума не признали.

Марин Ле Пен и раньше заявляла, что в случае ее избрания президентом Франции она официально признает Крым российским.