На Украине будут выпускать винтовки M16

Украинское госпредприятие «Укроборонсервис» подписало договор о сотрудничестве с американской компанией Aeroscraft по производству стрелкового оружия по стандартам НАТО. Об этом говорится на сайте концерна «Укроборонпром», в который входит «Укроборонсервис».

Первым проектом станет производство на Украине винтовки М16.

«Пилотным проектом будет изготовление на Украине автоматических винтовок M16 модели WAC47. Производство оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса», — приводятся на сайте слова руководителя «Укроборонсервиса» Сергея Микитюка.

M16 — одна из самых распространенных моделей стрелкового оружия.