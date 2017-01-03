Научное переиздание Mein Kampf стало бестселлером в Германии

За 2016 год в Германии было продано 85 тысяч экземпляров научного издания книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf). Об этом сообщает сайт телеканала N-TV.

Изначально предполагалось издать 4 тысячи книг. Однако популярность издания привела к тому, что в конце января выйдет уже шестой тираж Mein Kampf.

Издание подготовлено Институтом современной истории. Оно снабжено критическими комментариями.

Книга поступила в продажу в январе 2016 года, до этого печатать Mein Kampf в Германии было запрещено.

Гитлер написал «Мою борьбу» в 1924 году, когда находился в заключении. Она стала идеологическим фундаментом национал-социализма, до 1945 года было продано более 12 миллионов экземпляров Mein Kampf. В России это сочинение с 2010 года внесено в список экстремистских материалов.