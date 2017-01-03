Предполагаемый стамбульский террорист опроверг причастность к нападению

Уроженец Киргизии Яхье Машрапов, которого заподозрили в причастности к расстрелу посетителей ночного клуба в Стамбуле, дал интервью киргизскому изданию Turmush.

Он заявил, что не имеет отношения к теракту, а также, что его допросили в Турции, потому что он похож на нападавшего.

По его словам, в Стамбул он прилетел по делам 1 января, то есть уже после теракта.

«1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — отметил он.

По словам Машрапова, ему неизвестно, как в СМИ попало изображение его паспорта.

Теракт в Стамбуле унес жизни 39 человек, еще 69 получили ранения. Преступник расстрелял посетителей ночного клуба из автомата и скрылся.