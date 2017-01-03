В Москве развернули полевые кухни МЧС

В местах массового отдыха в Москве МЧС развернуло полевые кухни, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

«Горячий чай, приготовленный на древесных углях, предлагается посетителям парков на ВДНХ, в Кузьминках и Парке Горького», — говорится в сообщении.

Как сообщили в главке «Интерфаксу», в течение следующего полевые кухни будут размещены на территории всех округов столицы — «в парках, на лыжных трассах, ледяных горках».

Там также отметили, что 4 января полевые кухни разместятся и в пунктах по оказанию круглосуточной срочной социальной помощи.

«Также, в случае резкого понижения температуры и ухудшения погодных условий, кухни будут развернуты на автомобильных дорогах в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы», — сказали в пресс-службе.

Разместить полевые кухни в Москве предложил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков.

Такая мера связана с ожидаемыми заморозками в регионе.