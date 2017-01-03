В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

В Белоруссии открыто нефтяное месторождение, сообщается на сайте государственной компании «Белоруснефть».

Месторождение получило название Угольское. Отмечается, что нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов.

«Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», — говорится в сообщении.

Запасы нового месторождения предварительно оцениваются в 1 млн 695 тысяч тонн нефти.

Оценка будет уточняться после бурения в 2017 году второй разведочной скважины.

Из первой скважины «Белоруснефть» уже получает около 39,5 тонн нефти в сутки.

Всего у компании 60 месторождений в Белоруссии, 13 — в Венесуэле и 5 — в России.