03 января 2017, 12:14
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
В Белоруссии открыто нефтяное месторождение, сообщается на сайте государственной компании «Белоруснефть».
Месторождение получило название Угольское. Отмечается, что нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов.
«Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», — говорится в сообщении.
Запасы нового месторождения предварительно оцениваются в 1 млн 695 тысяч тонн нефти.
Оценка будет уточняться после бурения в 2017 году второй разведочной скважины.
Из первой скважины «Белоруснефть» уже получает около 39,5 тонн нефти в сутки.
Всего у компании 60 месторождений в Белоруссии, 13 — в Венесуэле и 5 — в России.
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