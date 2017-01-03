Глава МЧС предложил установить в Москве полевые кухни из-за сильных морозов

К концу недели 6-8 января в московском регионе заметно похолодает, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 7 января, температура воздуха составит –23…–28 градусов, днем будет –19…–24 градуса. В ночь на воскресенье 8 января подморозит до –24…–29 градусов.

В связи с похолоданием глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в столице в местах массовых гуляний полевые кухни, сообщает «Интерфакс».

«Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур», — сказал министр на селекторном совещании, обращаясь к начальнику московского главка МЧС.