03 января 2017, 13:33
Глава МЧС предложил установить в Москве полевые кухни из-за сильных морозов
К концу недели 6-8 января в московском регионе заметно похолодает, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на 7 января, температура воздуха составит –23…–28 градусов, днем будет –19…–24 градуса. В ночь на воскресенье 8 января подморозит до –24…–29 градусов.
В связи с похолоданием глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в столице в местах массовых гуляний полевые кухни, сообщает «Интерфакс».
«Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур», — сказал министр на селекторном совещании, обращаясь к начальнику московского главка МЧС.
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