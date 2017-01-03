Германия стала самым популярным государством для беженцев в Европе

На Германию в первые три квартала 2016 года приходилось две трети всех запросов на предоставление убежища в ЕС. Об этом пишет газета Welt.

Всего за январь-сентябрь 2016 года страны ЕС получили 988 тысяч запросов на предоставление убежища. Из этого числа 658 тысяч пришлось на Германию. На втором месте с большим отрывом идет Италия с 85 тысячами запросов, затем Франция, куда за убежищем обратились 62 тысячи человек.

При этом всего за этот период страны ЕС предоставили убежище 755 770 обратившимся, в том числе Германия — 420 080 беженцам.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что не допустит неконтролируемого потока мигрантов, как это случилось летом 2015 года.