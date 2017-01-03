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03 января 2017, 09:45
Мемория

Мемория. Николай Рубцов

Николай Михайлович Рубцов
Николай Михайлович Рубцов

3 января 1936 года родился поэт Николай Рубцов.

Личное дело

Николай Михайлович Рубцов (1936–1971) родился в селе Емецк Холмогорского района. Вскоре семья переехала в районный центр Няндома. Летом 1941 года последовал переезд в Вологду, откуда отец Николая Рубцова был призван в армию. В 1942 году умерла мать, и шестилетний Николай оказался в детском доме. После окончания семилетней школы Николай Рубцов учился в Тотемском лесотехническом техникуме. Затем два года работал кочегаром на рыболовецком судне в Архангельске, снова учился – в горно-химическом техникуме в Кировске, но был отчислен. С 1955 по 1959 год проходил военную службу на Северном флоте, был матросом эсминца «Острый». После демобилизации жил в Лениграде, работал на Кировском заводе. Стал участником литературного объединения при заводской газете «Кировец», стихи Рубцова появились в сборники этого объединения «Первая плавка», в газете «Вечерний Ленинград». В 1962 года Рубцов выпускает свой машинописный сборник «Волны и скалы». В тот же год он оканчивает школу рабочей молодежи и в августе поступает в Литературный институт. Но в июне 1964 года Николай Рубцов был исключен из института. В эти годы стихи Рубцова публикуются в крупных литературных журналах («Юность», «Октябрь», «Молодая гвардия»). В 1965 году Рубцов восстанавливается на заочном отделении Литературного института. В Архангельске издается сборник Николая Рубцова «Лирика». Затем печатаются сборники «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970). В 1969 году Рубцов окончил Литературный институт. Стал работать в газете «Вологодский комсомолец», получил однокомнатную квартиру в Вологде. 8 января 1971 года Николай Рубцов и его невеста Людмила Дербина подали документы в ЗАГС. 19 января 1971 года Николай Рубцов погиб в пьяной драке с Людмилой Дербиной.

Чем знаменит

Творчество Николая Рубцова получает противоположные оценки. Безусловные почитатели его таланта называют его «блистательной надеждой русской поэзии» (Ф. Абрамов), «самым значительным лирическим поэтом своего времени» (В. Кожинов), «святым, высокодуховным, чистым» (В. Бондаренко). Отзывы других критиков абсолютно противоположны: «псевдокрестьянский Смердяков» (В. Новиков). В рамках «традиционной» поэзии, отказываясь от сложных метафор, Николай Рубцов был способен достигать лирических высот. Он ощущал себя продолжателем не только любимого многими близкими к нему по духу поэтами Есенина, но также и Александра Блока, Николая Клюева, Сергея Клычкова. С Клюевым и Клычковым поэзию Рубцова объединяют религиозный культ природы, изображение крестьянской избы как модели мира, отталкивание от городской культуры. Этими средствами Рубцов описывает современную ему русскую деревню 1960-х, которая предстает как исчезающий, гибнущий мир: опустевший храм, разрушенное сельское кладбище, гниющая лодка. При этом автор понимает, что с разрушением деревенского мира из жизни уходит нечто ценное. Примечательно, что пейзажной лирике Рубцова, видимо, впервые за долгие годы в русской поэзии появляется изображение церквей, правда, чаще разрушенных («Лежат развалины собора, как будто спит былая Русь…».

О чем надо знать

 
Николай Рубцов

Рубцов оказался, большей частью уже посмертно, лидером направления русской поэзии конца 1960-х – 1970-х годов, получившего условное название «тихая лирика». Оно возникло во многом в связи с разочарованием, которым в середине 1960-х завершилась эпоха «оттепели». «Тихая лирика» во много противопоставляла себе поэзии «шестидесятников». Вместо публицистичности она предпочитает элегичность, вместо общественного прогресса – возвращение к истокам народной культуры. Можно сказать, что, если поэты начала 1960-х шли по «пути Маяковского», то «тихие лирики» предпочли «путь Есенина», которого многие из них, в том числе и Николай Рубцов, искренне любили. Для поэтов этого направления характерны традиционные образы Руси, былинных героев, обращение к православным символам. Они отказываются от экспериментов в построении стиха, предпочитая подчеркнуто простой традиционный стих. При этом нельзя сказать, что «тихая лирика» соответствовала официальной идеологии своего времени. Она была куда более «почвеннической», во многом отрицательно оценивала разрушение русского крестьянского мира в XX веке и стремилась к традиционным моральным и религиозным ценностям. К этому направлению русской поэзии помимо Николая Рубцова принадлежат Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, Анатолий Прасолов, Станислав Куняев, Николай Тряпкин, Анатолий Передреев, Сергей Дрофенко. Очень разные авторы, которых объединила «тихая лирика», разделяют общие эстетические идеалы и историко-культурные ориентиры.

Прямая речь

Печальная Вологда дремлет

На темной печальной земле,

И люди окраины древней

Тревожно проходят во мгле.

 

Родимая! Что еще будет

Со мною? Родная заря

Уж завтра меня не разбудит,

Играя в окне и горя.

 

Замолкли веселые трубы

И танцы на всем этаже,

И дверь опустевшего клуба

Печально закрылась уже.

 

Родимая! Что еще будет

Со мною? Родная заря

Уж завтра меня не разбудит,

Играя в окне и горя.

 

И сдержанный говор печален

На темном печальном крыльце.

Все было веселым вначале,

Все стало печальным в конце.

 

На темном разъезде разлуки

И в темном прощальном авто

Я слышу печальные звуки,

Которых не слышит никто...

Н. М. Рубцов «Прощальное»

 

«Рубцов одним из первых вскрыл главный, внутренний порок целой советской эпохи - это порок без-святости, безбожия (в смысле отсутствия интуитивно признаваемого нравственного закона), за развалинами северной деревни просвечивается образ руин духа. За кажущейся безыскусностью лирики Рубцова стоит вроде бы очень непритязательная личность – просто человек, плоть от плоти этого самого деревенского мира. А вот муки которые он переживает, это как бы обнажение той сердечной муки которая далеко выходит за пределы деревенского мира - муки одиночества, беззащитности перед хаосом жизни, муки богооставленности и щемящей тоски по святости и вере».

Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. «Современная русская литература: 1950 - 1990-е годы»

4 факта о Николае Рубцове

  • Писать стихи Николай Рубцов начал еще в детском доме.
  • Первое опубликованное стихотворение Николая Рубцова «Май пришел» появилось 1 мая 1957 года в газете «На страже Заполярья».
  • По воспоминаниям студентов Литературного института, однажды Николай Рубцов устроил «застолье» с классиками: Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Блоком, сняв их портреты со всех этажей и собрав у себя в комнате. Сокурсники застали его «чокающимся»: «Ваше здоровье, Александр Сергеевич!.. Ваше, Михаил Юрьевич!..».
  • Рубцов нередко исполнял свои стихи под гитару или гармонь. Позднее ряд стихотворений Рубцова стал известными песнями, которые исполняли, как эстрадные певцы, так и рок-музыканты.

Материалы о Николае Рубцове

Статья о Николае Рубцове в русской Википедии

«Душа хранит». Жизнь и поэзия Николая Рубцова

Сайт, посвященный Николаю Рубцову

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Мемория. Николай Рубцов
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