Появилось селфи расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле

В сети появилось видео, на котором, как предполагается, изображен мужчина, расстрелявший посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. На кадрах, опубликованных Hurriyet, мужчина снимает себя во время прогулки по городу.

Отмечается, что съемка проходила на стамбульской площади Таксим. Были эти кадры сделаны до или после нападения на клуб, неизвестно.

Теракт в популярном клубе произошел в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом застрелил охранников, а затем начал расстреливать посетителей заведения. Всего погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.

Террорист скрылся. Ответственность за бойню взяла на себя запрещенная в Росси террористическая группировка «Исламское государство».

2 января в Турции по подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь человек.