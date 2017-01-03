Стали известны имена отстраненных российских скелетонистов
Федерация бобслея России обнародовала имена скелетонистов, отстраненных от соревнований после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.
Это чемпион зимних Игр в Сочи Александр Третьяков, бронзовый призер Олимпиады Елена Никитина, а также скелетонисты Ольга Потылицына и Мария Орлова.
Спортсмены отстранены до 19 января. Их подозревают в использовании допинга на Олимпиаде.
Ранее из-за доклада комиссии WADA о государственной поддержке приема допинга в России страна лишилась права проводить у себя чемпионат мира по бобслею, этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону.
Отстраненные скелетонисты не смогут выступить на этапах Кубка мира в Германии 6-7 января и 14-15 января. При этом Третьяков является лидером Кубка мира по итогам двух прошедших этапов.