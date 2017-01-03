Часть сирийских группировок прекратили подготовку к мирным переговорам

Несколько группировок вооруженной оппозиции в Сирии заявили, что прекращают подготовку к мирным переговорам в Астане. Они замораживают переговоры в связи с нарушением перемирия сирийскими правительственными войсками, говорится в заявлении повстанцев, которое цитирует Reuters.

Речь идет о группировках, в основном объединенных в Свободную сирийскую армию. Обсуждение мирных переговоров, согласно их заявлению, прекращаются до тех пор, пока правительственные войска и их союзники со стороны Ирана не перестанут нарушать мирные договоренности.

Перемирие было объявлено с 30 декабря 2016 года. Оно было достигнуто при участии России и Турции.

Нарушения перемирия со стороны правительственных войск повстанцы зафиксировали в долине Вади-Барада, расположенной к северо-западу от Дамаска. Долина удерживается оппозиционерами.