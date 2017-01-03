Стало известно имя и гражданство стамбульского террориста

Теракт в стамбульском клубе в новогоднюю ночь устроил гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov), сообщает Sputnik Кыргызстан.

Отмечается, что загранпаспорт Машрапова был продемонстрирован в эфире турецкого государственного канала TRT World.

На сайте телеканала при поиске по фамилии Mashrapov выдается ссылка на статью о том, что нападавший идентифицирован, однако в тексте его имени нет. В репортаже, помещенном в статью, он также не называется.

На сторонних ресурсах удалось найти твит TRT World о том, что разыскивается именно 28-летний Машрапов, однако сейчас этот твит удален.

В нем говорилось: «Турецкая полиция разыскивает 28-летнего Яхью Машрапова из Киргизии в связи с расстрелом в ночном клубе Стамбула».

Ранее турецкая полиция обнародовала видео, а котором террорист снял свою прогулку в центре Стамбула.

Между тем, как сообщает «Интерфакс», Государственный комитет национальной безопасности Киргизии уже направил в Турцию запрос, в котором просит подтвердить информацию о причастности гражданина республики к теракту.

В ночь на 1 января мужчина с автоматом атаковал ночной клуб в центре Стамбула. В результате устроенной им стрельбы погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Преступник смог скрыться с места теракта.