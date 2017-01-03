Источник сообщил о проникновении в Европу 400 террористов из Сирии

Группа боевиков запрещенной в России группировки ИГ под видом беженцев проникла из Сирии в Европу, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в итальянских спецслужбах.

По его данным, в группе до 400 боевиков. Ей руководит албанец Лавдрим Мухаджери, который является одним из высокопоставленных командиров ИГ.

Среди возможных целей террористов называются госучреждения в Косово и сербские православные церкви.

В ноябре в Косово и Албании были задержаны 19 человек, которых подозревают в связях с ИГ. Предполагается, что они планировали теракт на футбольном матче между командами Албании и Израиля 12 ноября. Координатором задержанных, по данным спецслужб, являлся Мухаджери.

Мухаджери родом из Македонии, он, как пишет издание, не раз был замечен на пропагандистских видео ИГ, где призывал албанцев присоединяться к террористам.

Он сумел покинуть Европу до того как арестовали его подельников.