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03 января 2017, 20:50
Дональд Трамп США

Трамп посоветовал конгрессу сосредоточиться на медицине и налогах

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: snob.ru

Миллиардер Дональд Трамп, который 20 января принесет присягу президента США, призвал конгресс заняться здравоохранением и налоговой реформой, вместо ослабления собственного бюро этики.

«Неужели ослабление независимого надзорного органа по этике, каким бы несправедливым он не был, — это первостепенная задача? Сфокусируйтесь на налоговой реформе, здравоохранении и многих других гораздо более важных вещах!» — написал Трамп в твиттере.

Конгресс — двухпалатный парламент США, состоящий из Сената и Палаты представителей. Бюро этики конгресса расследует жалобы на неподобающее поведение его членов.

Ранее республиканцы в Палате представителей проголосовали за то, чтобы бюро этики перешло под контроль комитета Палаты.

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