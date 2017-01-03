Трамп посоветовал конгрессу сосредоточиться на медицине и налогах

Миллиардер Дональд Трамп, который 20 января принесет присягу президента США, призвал конгресс заняться здравоохранением и налоговой реформой, вместо ослабления собственного бюро этики.

«Неужели ослабление независимого надзорного органа по этике, каким бы несправедливым он не был, — это первостепенная задача? Сфокусируйтесь на налоговой реформе, здравоохранении и многих других гораздо более важных вещах!» — написал Трамп в твиттере.

Конгресс — двухпалатный парламент США, состоящий из Сената и Палаты представителей. Бюро этики конгресса расследует жалобы на неподобающее поведение его членов.

Ранее республиканцы в Палате представителей проголосовали за то, чтобы бюро этики перешло под контроль комитета Палаты.