Тулеев попросил Медведева ограничить рост цен на бензин
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев направил телеграмму главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин. Об этом говорится на сайте областной администрации.
Тулеев отмечает, что за 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1,8 рубля. До этого цена на бензин последний раз повышалась 10 лет назад.
«Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют», — отмечается в сообщении.
Также, по словам губернатора, с 1 января в Сибири вновь выросла цена на все виды бензина — в среднем, на 20 копеек за литр. В Кузбассе средняя цена литра бензина составляет 34 рубля.
Губернатор также поручил уведомить о ситуации главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.
«Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права», — заявил Тулеев.