Сергей Устюгов в третий раз выиграл золото на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов завоевал третье золото в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», которая проходит в немецком Оберстдорфе, сообщает журнал «Лыжный спорт».

Сегодня спортсмен одержал победу в мужском 20-километровом скиатлоне. Через 0,6 секунды к финишу пришел норвежец Мартин Сундбю, третье место завоевал швейцарец Дарио Колонья, отставание которого составило 1 секунду.

До этого Устюгов выиграл золото в спринте и в гонке на 10 км классическим ходом с масс-старта. Спортсмен лидирует в общем зачете «Тур де Ски».