Самой безопасной авиакомпанией признали Cathay Pacific

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, входящая в альянс Oneworld, признана самой безопасной в мире по версии немецкого центра авиационной безопасности JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre)

В пятерку лидеров рейтинга также вошли новозеландская авиакомпания Air New Zealand, китайская Hainan Airlines, катарская Qatar Airways и нидерландская KLM, передает Bild.

В общей сложности список включает в себя 60 авиакомпаний, однако пока он обнародован не полностью, а лишь фрагментарно. Полная версия будет опубликована 18 января.

Так, например, известно, что на десятом месте рейтинга находится авикомпания Japan Airlines, на 12-м — немецкая Lufthansa, а на 60-м — China Airlines.

Bild отмечает, что рейтинг составлялся на основе анализа статистики авиационных происшествий по данным за 2016 год.

Лидер рейтинга, авиакомпания Cathay Pacific, базируется в международном аэропорту Гонконга и в числе пяти других перевозчиков обладает пятизвездочным рейтингом Skytrax.