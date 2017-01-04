WikiLeaks назначил награду за данные о переписке Клинтон

Администрация сайта WikiLeaks, специализирующегося на публикации секретных данных и всевозможных разоблачениях, посулила 20 тысяч долларов за сведения о пропавших данных управления национальных архивов США касательно переписки Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем.

В твиттере WikiLeaks сообщается, что жесткий диск с данными об электронной переписке экс-главы Госдепа емкостью два терабайта исчез из управления национальных архивов и учетных документов — по всей видимости, в результате похищения.

Напомним, ранее основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж заверил, что электронная переписка главы штаба Клинтон Джона Подесты и других представителей демократической партии была получена сайтом без участия российской стороны.