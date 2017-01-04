Аэропорт Храброво будет «наверстывать упущенное» всю ночь

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что после завершения работ по эвакуации совершившего аварийную посадку в Храброво А320 и возобновления работы аэропорт не будет закрываться всю ночь, передает ТАСС.

По словам Алиханова, который взял ситуацию под личный контроль, «полеты возобновляются и всю ночь они будут наверстывать упущенное, чтобы уже завтра войти в график».

Дело в том, что до инцидента с аварийной посадкой Храброво закрывали на ночь из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Также калининградский чиновник сообщил, что к эвакуации выкатившегося за пределы ВПП самолета будет привлечена тяжелая техника Балтийского флота: шасси авиалайнера глубоко застряли в грунте, и техника МЧС пробуксовывает, пытаясь его вытащить.

Отвечать на вопросы журналистов о предварительных данных по причинам аварии Алиханов отказался, заявив, что у разных сторон на этот счет своя позиция.

Напомним, ранее стало известно, что по факту выезда самолета «Аэрофлота», прибывшего в Калининград из Москвы, за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.