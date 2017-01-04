Глава ЦРУ назвал действия РФ в Сирии тактикой выжженной земли

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан обвинил Россию в использовании тактики выжженной земли в отношении Сирии, передает PBS.

По словам Бреннана, следование этой тактике способствовало разрушениям и большому количеству жертв среди мирного населения.

«Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах», — заверил директор ЦРУ.

На вопрос журналиста о том, как изменилась бы ситуация в Сирии при более активном вмешательстве США, Бреннан ответил, что это позволило бы не допустить катастрофического усиления запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» или «Джебхат ан-Нусра». Они, по словам главы ЦРУ, набрали силу, воспользовавшись царящим в Сирии хаосом.