КНР обещала ускорить таможенные процедуры на треть

Китайская таможня собирается примерно на треть ускорить процедуру таможенного оформления товаров, сообщает Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление республики. Как говорится в сообщении, перемены к лучшему ожидаются уже в нынешнем году.

Речь идет о повышении общего уровня услуг, включая сокращение времени ожидания прохождения товаров через таможню.

Руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Гуанчжоу пояснил, что его подчиненные совместно с коллегами из других профильных структур разработали комплекс мер по сокращению продолжительности таможенных процедур.

В частности, в 2017 году запланировано повышение уровня автоматизации установленного на таможне оборудования и оптимизация кадровых ресурсов.

В период с середины лета 2015 года по нынешнее время продолжительность таможенного оформления товаров на экспорт из Китая сократилось с 2,7 часа до 1,84 часа, а на импорт — с 29,3 часа до 25,4 часа.