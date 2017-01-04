В Китае мужчина ранил ножом 11 детсадовцев

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, проник на территорию детского сада в китайском городе Пинсян, который расположен в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, передает CNN со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Попав в помещение, злоумышленник набросился с ножом на детей, ранив 11 воспитанников детсада. Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни вне опасности.

Нападавшего задержали вызванные на место происшествия полицейские. Им удалось установить, что 41-летний мужчина проник в детский сад, перебравшись через ограду. Мотивы, которыми он руководствовался, пока не установлены.