СМИ узнали имя главы Комиссии по ценным бумагам США

Главным кандидатом на пост главы Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам США в администрации нового президента страны Дональда Трампа является юрист с Уолл-стрит Джей Клейтон, пишет газета Wall Street Journal.

Об этом газете сообщил чиновник, непосредственно работающий с переходной командой избранного президента США. По его словам, объявление о назначении Клейтона может быть сделано уже сегодня, 4 января.

Кроме юриста на должность председателя Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам также рассматривалась экс-прокурор Лос-Анджелеса Дебра Вонг Янг.

Джей Клейтон пока не давал никаких комментариев о своем предполагаемом назначении.

Напомним, инаугурация избранного президента США состоится 20 января, церемония пройдет у здания Капитолия в Вашингтоне. Предполагается, что ее посетят два-три миллиона человек.