Эрдоган назвал цель атак террористов на Стамбул

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью терактов в Стамбуле являлась попытка разобщить жителей страны и настроить их друг против друга, передает турецкая редакция CNN.

«Целью атак является разъединение турок друг против друга, усиление раскола в обществе», — сказал Эрдоган, заверив, что Турция, несмотря на подобные попытки дестабилизировать ситуацию, никогда не сдастся перед терроризмом и продолжит борьбу с ним.

Президент Турции и ранее заявлял, что народ страны «не пойдет на поводу у террористов».

Напомним, сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что правоохранительным органам удалось установить личность исполнителя теракта, совершенного в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе.