Возле ФСИН задержали шестерых пикетчиков в поддержку Дадина

В ходе несанкционированной акции возле Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России на Житной улице в Москве были задержаны шестеро ее участников, сообщил активист Сергей Ожич в своем Facebook.

По его словам, акция была организована в поддержку оппозиционера Ильдара Дадина — первого в России осужденного на реальный срок по статье об участии в митингах, который пожаловался на пытки в колонии.

Ожич сообщил о задержании Елены Захаровой, Марии Рябиковой, Павла Кузнецова, Татьяны Таврит, Леонида Дуброво и Михаила Лашкевича. Все они, как передает «ОВД-Инфо», были доставлены в московский ОВД «Якиманка».

Впоследствии Ожич написал об освобождении Елены Захаровой. По его словам, на всех задержанных были составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП — о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.