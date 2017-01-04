В Германии пойман второй подозреваемый по делу о теракте на ярмарке

Правоохранительные органы Германии задержали второго подозреваемого по делу о теракте на берлинской рождественской ярмарке. Это 26-летний выходец из Туниса, передает Reuters со ссылкой на представителя генпрокуратуры ФРГ.

Пока не установлено, какую именно роль задержанный играл в подготовке террористической атаки или ее исполнении. Представитель следственного ведомства сообщил, что молодой мужчина за день до теракта ужинал с другим подозреваемым — Анисом Амри, погибшим 23 декабря в перестрелке с полицией в пригороде Милана.

Напомним, жертвами теракта на рождественской ярмарке в Берлине стали 12 человек, 48 прохожих пострадали. Грузовик с польскими номерами 19 декабря протаранил толпу посетителей. Впоследствии выяснилось, что исполнитель теракта ранее попадал в поле зрения немецких спецслужб.